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НБА хочет запретить игрокам подписывать контракты в период паузы

Баскетбол
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Пока над этим работает НБА и профсоюз игроков

НБА хочет запретить игрокам подписывать контракты в период паузы
Новина українською

Руководство НБА и профсоюз игроков работают над соглашением о моратории на подписание контрактов в период приостановки регулярного чемпионата, сообщает на своей странице в "Твиттере" Шамс Чарания.

Договор будет включать в себя запрет на обмены, подписания контрактов со свободными агентами, подписания краткосрочных контрактов, отчисления, активации опций команд и игроков.

Ожидается, что в случае подписания соглашения оно будет действовать на протяжении 30 дней, а затем будет пересмотрено.

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В статье: НБА
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