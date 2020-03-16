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Сезон в НБА может возобновиться только в июне

Баскетбол
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Клубы лиги настроены пессимистично.

Сезон в НБА может возобновиться только в июне
Новина українською

На прошлой неделе НБА после обнаружения коронавируса у центрового Юты Руди Гобера объявила о приостановке регулярного чемпионата на 30 дней. Позже выяснилось, что жертвами пандемии также стали Донован Митчелл (Юта) и Кристиан Вуд (Детройт).

Накануне Центр по контролю и профилактике заболеваний США рекомендовал организаторам на ближайшие восемь недель отменить или отложить все массовые мероприятия.

Как сообщает ESPN, после опубликования этой информации некоторые владельцы и руководители клубов НБА высказали мнение, что сезон возобновится не ранее середины или даже конца июня, а матчи будут играть при пустых трибунах.

Ранее комиссионер НБА Адам Сильвер предположил, что сезон в лиге возобновится через 30 дней.

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В статье: баскетбол НБА коронавирус
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