Сезон в НБА может возобновиться только в июне

На прошлой неделе НБА после обнаружения коронавируса у центрового Юты Руди Гобера объявила о приостановке регулярного чемпионата на 30 дней. Позже выяснилось, что жертвами пандемии также стали Донован Митчелл (Юта) и Кристиан Вуд (Детройт).

Накануне Центр по контролю и профилактике заболеваний США рекомендовал организаторам на ближайшие восемь недель отменить или отложить все массовые мероприятия.

Как сообщает ESPN, после опубликования этой информации некоторые владельцы и руководители клубов НБА высказали мнение, что сезон возобновится не ранее середины или даже конца июня, а матчи будут играть при пустых трибунах.

Ранее комиссионер НБА Адам Сильвер предположил, что сезон в лиге возобновится через 30 дней.