ЛеБрон Джеймс сбежал от коронавируса в вымышленную страну

ЛеБрон Джеймс 11 марта остался без баскетбола, когда НБА в связи с пандемией коронавируса объявила о приостановке сезона на 30 дней.

Защиту от вируса трехкратный чемпион НБА решил искать в вымышленной стране Ваканде, которая упоминается в популярной серии комиксов Marvel.

"Я отправляюсь в Ваканду. А также мои самые близкие друзья и семья. Увидимся по ту сторону", - пошутил Джеймс в Твиттере.

I’m headed to Wakanda! #JamesGang???? and my closets friends and family. See y’all on the other side! ✌????