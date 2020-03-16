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ЛеБрон Джеймс сбежал от коронавируса в вымышленную страну

Баскетбол
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Звезда Лейкерс нашел решение проблемной ситуации.

ЛеБрон Джеймс сбежал от коронавируса в вымышленную страну
Новина українською

ЛеБрон Джеймс 11 марта остался без баскетбола, когда НБА в связи с пандемией коронавируса объявила о приостановке сезона на 30 дней.

Защиту от вируса трехкратный чемпион НБА решил искать в вымышленной стране Ваканде, которая упоминается в популярной серии комиксов Marvel.

"Я отправляюсь в Ваканду. А также мои самые близкие друзья и семья. Увидимся по ту сторону", - пошутил Джеймс в Твиттере.

Не исключено, что ЛеБрону Джеймсу придется задержаться в Ваканде. Возобновление сезона в НБА ожидается не ранее июня, а игры на начальном этапе будут проходить без болельщиков.

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В статье: ЛеБрон Джеймс НБА коронавирус
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