Чемпионат Боснии и Герцеговины досрочно завершён из-за коронавируса

Федерация баскетбола Боснии и Герцеговины приняла решение досрочно завершить чемпионаты страны среди женских и мужских команд, сообщает официальный сайт организации.

Чемпионы страны были объявлены по результатам проведённых матчей. В женском первенстве чемпионом Боснии и Герцеговины признана команда "Бановичи", а в мужском — "Игокеа". В мужском первенстве команды успели сыграть 20 туров, "Игокеа" в них одержала 18 побед.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 6,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 77 тыс. В России на 16 марта официально известно о 93 заразившихся.