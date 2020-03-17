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НБА вернулась! Лейкерс и Денвер сыграли виртуальный матч

Баскетбол
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Другого баскетбола в ближайшее время не будет.

НБА вернулась! Лейкерс и Денвер сыграли виртуальный матч
Новина українською

Телеканал CBS Los Angeles накануне транслировал симуляцию матча регулярного чемпионата НБА между Лейкерс и Денвером. В игре NBA 2K команда ЛеБрона Джеймса на домашнем паркете разбила Наггетс со счетом 117:94.

Сезон в НБА был приостановлен на прошлой неделе после обнаружения у центрового Юты Руди Гобера коронавируса.

Ожидается, что главная баскетбольная лига мира возобновится не ранее июня, а матчи будут проходить при пустых трибунах.

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В статье: НБА Денвер Наггетс Лейкерс
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