НБА вернулась! Лейкерс и Денвер сыграли виртуальный матч

Телеканал CBS Los Angeles накануне транслировал симуляцию матча регулярного чемпионата НБА между Лейкерс и Денвером. В игре NBA 2K команда ЛеБрона Джеймса на домашнем паркете разбила Наггетс со счетом 117:94.

Сезон в НБА был приостановлен на прошлой неделе после обнаружения у центрового Юты Руди Гобера коронавируса.

Ожидается, что главная баскетбольная лига мира возобновится не ранее июня, а матчи будут проходить при пустых трибунах.