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Михайлюк сдал тест на коронавирус и ждет результат

Баскетбол
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Украинский легионер НБА находится на карантине.

Михайлюк сдал тест на коронавирус и ждет результат
Новина українською

Святослав Михайлюк оказался в зоне риска после того, как коронавирус был обнаружен у центрового Юты Руди Гобера. Позже стало известно, что жертвой эпидемии стал и одноклубник украинца по Детройту Кристиан Вуд.

"В клубе все на карантине. Игроки и работники стараются не контактировать с другими людьми. И, конечно, стараемся поддерживать форму, как можем в этих условиях.

Проверяли ли меня на коронавирус? Да. Но результатов пока нет. Жду, возможно, сегодня. Никто ни от чего не застрахован!", - сказал Михайлюк в интервью официальному сайту Черкасских Мавп.

Святослав Михайлюк в своем втором сезоне в НБА в среднем за игру набирает по 9,0 очка, 1,9 подбора и 1,9 передачи.

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В статье: НБА Святослав Михайлюк коронавирус
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