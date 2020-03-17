Михайлюк сдал тест на коронавирус и ждет результат

Святослав Михайлюк оказался в зоне риска после того, как коронавирус был обнаружен у центрового Юты Руди Гобера. Позже стало известно, что жертвой эпидемии стал и одноклубник украинца по Детройту Кристиан Вуд.

"В клубе все на карантине. Игроки и работники стараются не контактировать с другими людьми. И, конечно, стараемся поддерживать форму, как можем в этих условиях.

Проверяли ли меня на коронавирус? Да. Но результатов пока нет. Жду, возможно, сегодня. Никто ни от чего не застрахован!", - сказал Михайлюк в интервью официальному сайту Черкасских Мавп.

Святослав Михайлюк в своем втором сезоне в НБА в среднем за игру набирает по 9,0 очка, 1,9 подбора и 1,9 передачи.