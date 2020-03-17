Стриптиз-клуб в Хьюстоне вывел из обращения номер звезды НБА

Один из популярных стриптиз-клубов Хьюстона своеобразно подшутил над звездой местных Рокетс, навсегда повесив в заведении футболку с 13-м номером Хардена.

Руководство стрип-клуба вывело из обращения номер Хардена в ответ на его лояльность. Джеймс бывал в этом месте и оставил там крупную сумму денег.

В НБА Харден считается главным любителем стриптиза. Некоторые болельщики даже нашли закономерность между его индивидуальной игрой и качеством стрип-клубов в городах, где проводятся матчи лиги. Если заведение хорошее, то Харден зачастую показывает низкую результативность.

Джеймс Харден в текущем сезоне в среднем за игру набирает по 34,4 очка, 6,4 подбора и 7,4 передачи.