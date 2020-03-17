Эдуард Скотт: Пока нет вопроса об отмене Евролиги

Один из руководителей Евролиги Эдуард Скотт заявил, что руководство турнира планирует провести "Финал четырёх" согласно расписанию невзирая на пандемию коронавируса.

"Мы столкнулись с очень непростой ситуацией. Информация поступает каждый день и едва ли не каждый час. Наши решения базируются на новых данных. На сегодняшний день мы планируем провести "Финал четырёх" Евролиги в Кёльне согласно расписанию. Вместе с тем в случае необходимости мы будем изучать эту ситуацию с учётом коронавируса.

Пока на повестке дня нет вопроса об отмене Евролиги. Так или иначе мы намерены завершить сезон и в Евролиге, и в Еврокубке. Вместе с клубами мы решим, каким образом завершится сезон", — приводит слова Скотта Eurohoops.

"Финал четырёх" Евролиги запланирован на 22–24 мая.