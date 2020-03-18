У звезды Бруклина обнаружили коронавирус

Звездный форвард Бруклина стал одним из четырех игроков Нетс с положительным тестом на коронавирус.

"Будьте бдительны, берегите себя и соблюдайте правила карантина. Мы все проходим через это испытание", - сказал Дюрант.

Дюрант пропускает сезон 2019-2020 из-за разрыва ахилла. Травму американец получил в плей-офф сезона 2019 года, когда еще выступал за Голден Стэйт.

Помимо Кевина Дюрант среди игроков НБА коронавирус подхватили Руди Гобер и Донован Митчелл (оба – Юта), а также одноклубник Святослава Михайлюка по Детройту Кристиан Вуд.