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Назван лучший молодой игрок сезона в Суперлиге
Награда снова отправилась в Химик.
Лучшим молодым баскетболистом сезона 2019-2020 в чемпионате Украины стал 20-летний форвард Химика Андрей Войналович, сообщает официальный сайт ФБУ.
В регулярном чемпионате Суперлиги Войналович провел 24 матча, набирая в среднем за игру по 7,9 очка, 4,0 подбора и 1,7 передачи.
Войналович возглавил рейтинг самых эффективных игроков Химика – за 28 минут молодой форвард в среднем набирал по 11,0 балла.
Напомним, по итогам сезона 2018-2019 лучшим молодым игроком Суперлиги стал Сергей Павлов.
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