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Назван лучший молодой игрок сезона в Суперлиге

Баскетбол
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Награда снова отправилась в Химик.

Назван лучший молодой игрок сезона в Суперлиге
Новина українською

Лучшим молодым баскетболистом сезона 2019-2020 в чемпионате Украины стал 20-летний форвард Химика Андрей Войналович, сообщает официальный сайт ФБУ.

В регулярном чемпионате Суперлиги Войналович провел 24 матча, набирая в среднем за игру по 7,9 очка, 4,0 подбора и 1,7 передачи.

Войналович возглавил рейтинг самых эффективных игроков Химика – за 28 минут молодой форвард в среднем набирал по 11,0 балла.

Напомним, по итогам сезона 2018-2019 лучшим молодым игроком Суперлиги стал Сергей Павлов.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Химик (Южный)
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