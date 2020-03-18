  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА перенесет драфт 2020 года
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА перенесет драфт 2020 года

Баскетбол
(1 голосов)

Лига меняет расписание сезона из-за коронавируса.

НБА перенесет драфт 2020 года
Новина українською

На прошлой неделе после обнаружения коронавируса у центрового Юты Руди Гобера НБА объявила о приостановке сезона как минимум на 30 дней. Ожидается, что матчи лиги возобновятся не ранее июня и будут проходить за закрытыми дверями.

Инсайдер NYT Sports Адам Загория отмечает, что ситуация с коронавирусом повлияет и на сроки проведения драфта. НБА перенесет ежегодную ярмарку талантов на июль или август.

Драфт НБА должен состояться 25 июня на арене Barclays Center в Бруклине. Распределение пиков планировалось на май, но теперь очевидно, что эта процедура будет перенесена на несколько месяцев.

Главным фаворитом на выбор под первым пиком считается 18-летний защитник Джорджии Энтони Эдвардс, который в сезоне 2019-2020 в среднем за игру набирал по 19,1 очка и 5,2 подбора.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА драфт НБА коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...