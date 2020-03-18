НБА перенесет драфт 2020 года

На прошлой неделе после обнаружения коронавируса у центрового Юты Руди Гобера НБА объявила о приостановке сезона как минимум на 30 дней. Ожидается, что матчи лиги возобновятся не ранее июня и будут проходить за закрытыми дверями.

Инсайдер NYT Sports Адам Загория отмечает, что ситуация с коронавирусом повлияет и на сроки проведения драфта. НБА перенесет ежегодную ярмарку талантов на июль или август.

Драфт НБА должен состояться 25 июня на арене Barclays Center в Бруклине. Распределение пиков планировалось на май, но теперь очевидно, что эта процедура будет перенесена на несколько месяцев.

Главным фаворитом на выбор под первым пиком считается 18-летний защитник Джорджии Энтони Эдвардс, который в сезоне 2019-2020 в среднем за игру набирал по 19,1 очка и 5,2 подбора.