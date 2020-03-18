НБА может провести серии плей-офф до трёх побед

Национальная баскетбольная ассоциация рассматривает несколько сценариев после возобновления сезона, сообщает ESPN. Среди предложенных вариантов есть тот, при котором лига может на ранних стадиях плей-офф проводить матчи не до четырёх, а до трёх побед, что позволит сократить серию.

Напомним, 11 марта, после обнаружения коронавируса у центрового "Юты Джаз" Руди Гобера, лига объявила о приостановке регулярного сезона как минимум на 30 дней. Позже положительный результат дали тесты одноклубника Гобера Донована Митчелла и центрового "Детройт Пистонс" Кристиана Вуда.

Вчера, 17 марта, стало известно об обнаружении коронавируса у четырёх игроков "Бруклин Нетс".