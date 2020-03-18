Чемпион НБА обвинил Трампа в расизме

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе "Торонто Рэпторс" Джереми Лин подверг критике президента США Дональда Трампа, обвинив его в расизме. Ранее Трамп назвал коронавирус COVID-19 "китайским вирусом".

"Хотелось бы верить, что вы окажете поддержку уязвимым группам людей, которые пострадают из-за вашего неумелого управления этим вирусом, включая тех, на кого повлияет расизм, который вы разжигаете", — написал Джереми Лин в "Твиттере".

Напомним, 11 марта, после обнаружения коронавируса у центрового "Юты Джаз" Руди Гобера, лига объявила о приостановке регулярного сезона как минимум на 30 дней. Позже положительный результат дали тесты у одноклубника Гобера Донована Митчелла и центрового "Детройт Пистонс" Кристиана Вуда.

Вчера, 17 марта, стало известно об обнаружении коронавируса у четырёх игроков "Бруклин Нетс", одним из которых оказался Кевин Дюрант.