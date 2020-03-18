Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Назван лучший защитник сезона в Суперлиге
Им стал игрок Прометея
Федерация баскетбола Украины продолжает раздавать индивидуальные награды по итогам сезона Суперлиги Пари-Матч. На очереди приз лучшему защитнику чемпионата, который достается разыгрывающему Прометея Денису Лукашову.
Капитан дебютанта элитного дивизиона сыграл во всех 24 матчах Прометея в регулярном чемпионате. В среднем на площадке Лукашов проводил 30.4 минуты, набирая 10.5 очка (61.3% двухочковых, 42.5% трехочковых, 88.5% штрафных), делал 6.4 передачи и 4.0 подбора.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...