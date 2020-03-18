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Назван лучший защитник сезона в Суперлиге

Баскетбол
(1 голосов)

Им стал игрок Прометея

Назван лучший защитник сезона в Суперлиге
Новина українською

Федерация баскетбола Украины продолжает раздавать индивидуальные награды по итогам сезона Суперлиги Пари-Матч. На очереди приз лучшему защитнику чемпионата, который достается разыгрывающему Прометея Денису Лукашову.

Капитан дебютанта элитного дивизиона сыграл во всех 24 матчах Прометея в регулярном чемпионате. В среднем на площадке Лукашов проводил 30.4 минуты, набирая 10.5 очка (61.3% двухочковых, 42.5% трехочковых, 88.5% штрафных), делал 6.4 передачи и 4.0 подбора.

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В статье: Денис Лукашов БК Прометей (Камянское)
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