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НБА может провести благотворительный турнир

Баскетбол
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Лига ищет варианты возобновления матчей.

НБА может провести благотворительный турнир
Новина українською

Комиссионер НБА Адам Сильвер изучает три варианта возобновления сезона 2019-2020, сообщает Bleacher Report.

В НБА могут дождаться нейтрализации пандемии коронавируса и возобновить игры только в тот момент, когда на стадионы будут пускать болельщиков.

Также лига рассматривает вариант проведения благотворительного матча или серии поединков при участии игроков различных клубов.

Третий вариант – возобновления сезона после прохождения тестов и полной изоляции игроков и других участников матчей.

Сезон в НБА был прерван на прошлой неделе после обнаружения коронавируса у центрового Юты Руди Гобера. Ожидается, что лига возобновит игры не ранее июня.

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В статье: НБА коронавирус
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