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Все победные броски в карьере Коби Брайанта. ВИДЕО
Легенда Лейкерс никогда не боялся ответственности в решающие мгновения матчей.
5 minutes of Kobe Bryant game-winners.— SportsCenter (@SportsCenter) March 18, 2020
That's it. That's the tweet ???? pic.twitter.com/4UQZjOpxa3
Коби Брайанта не стало в конце января. Пятикратный чемпион НБА и двукратный победитель Олимпийских игр вместе с 13-летней дочерью трагически погиб в авиакатастрофе.
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