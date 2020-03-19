25 лет назад Джордан вернулся в Чикаго и собрал 35 миллионов у экранов

В статусе трехкратного чемпиона НБА Майкл Джордан после сезона 1992-93 сенсационно объявил о завершении карьеры в баскетболе и подался в профессиональный бейсбол, чтобы исполнить мечту покойного отца.

Джордан без особых успехов поиграл два сезона в МЛБ. Все ждали возвращения легенды в НБА – и он вернулся. 19 марта 1995 Майкл снова вышел в красной форме Чикаго на матч с Индианой. Несмотря на длительный перерыв, «Его Воздушество» набрал 19 очков. Уже в следующий игре Джордан выбил 38 очков и помог Чикаго добыть первую победу после своего возвращения.

В прямом эфире на телеканале NBC за камбэком Джордана в НБА наблюдали 35 миллионов человек. Рекорд, который вряд ли когда-нибудь будет побит.