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25 лет назад Джордан вернулся в Чикаго и собрал 35 миллионов у экранов

Баскетбол
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19 марта 1995 года – знаковая дата в истории НБА.

25 лет назад Джордан вернулся в Чикаго и собрал 35 миллионов у экранов
Новина українською

В статусе трехкратного чемпиона НБА Майкл Джордан после сезона 1992-93 сенсационно объявил о завершении карьеры в баскетболе и подался в профессиональный бейсбол, чтобы исполнить мечту покойного отца.

Джордан без особых успехов поиграл два сезона в МЛБ. Все ждали возвращения легенды в НБА – и он вернулся. 19 марта 1995 Майкл снова вышел в красной форме Чикаго на матч с Индианой. Несмотря на длительный перерыв, «Его Воздушество» набрал 19 очков. Уже в следующий игре Джордан выбил 38 очков и помог Чикаго добыть первую победу после своего возвращения.

В прямом эфире на телеканале NBC за камбэком Джордана в НБА наблюдали 35 миллионов человек. Рекорд, который вряд ли когда-нибудь будет побит.

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В статье: НБА Майкл Джордан
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