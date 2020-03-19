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НБА обязала команды закрыть тренировочные комплексы команд из-за коронавируса
Команды поддержали такое решение
По информации инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, с завтрашнего дня все команды лиги должны закрыть свои тренировочные комплексы из-за угрозы распространения коронавируса.
НБА сегодня разослала клубам письмо с уведомлением о закрытии тренировочных комплексов. С пятницы базы будут закрыты для игроков и тренерского штаба.
Лига просит игроков по возможности оставаться в тех городах, в которых базируются их клубы. Также в письме было сказано, что игрокам запрещено покидать пределы Северной Америки.
Как отмечает Воджнаровски, команды выступали за идею закрытия объектов на некоторое время.