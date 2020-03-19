НБА обязала команды закрыть тренировочные комплексы команд из-за коронавируса

По информации инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, с завтрашнего дня все команды лиги должны закрыть свои тренировочные комплексы из-за угрозы распространения коронавируса.

НБА сегодня разослала клубам письмо с уведомлением о закрытии тренировочных комплексов. С пятницы базы будут закрыты для игроков и тренерского штаба.

Лига просит игроков по возможности оставаться в тех городах, в которых базируются их клубы. Также в письме было сказано, что игрокам запрещено покидать пределы Северной Америки.

Как отмечает Воджнаровски, команды выступали за идею закрытия объектов на некоторое время.