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НБА обязала команды закрыть тренировочные комплексы команд из-за коронавируса

Баскетбол
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Команды поддержали такое решение

НБА обязала команды закрыть тренировочные комплексы команд из-за коронавируса
Новина українською

По информации инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, с завтрашнего дня все команды лиги должны закрыть свои тренировочные комплексы из-за угрозы распространения коронавируса.

НБА сегодня разослала клубам письмо с уведомлением о закрытии тренировочных комплексов. С пятницы базы будут закрыты для игроков и тренерского штаба.

Лига просит игроков по возможности оставаться в тех городах, в которых базируются их клубы. Также в письме было сказано, что игрокам запрещено покидать пределы Северной Америки.

Как отмечает Воджнаровски, команды выступали за идею закрытия объектов на некоторое время.

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В статье: НБА коронавирус
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