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Еще три игрока НБА заразились коронавирусом

Баскетбол
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Пандемия продолжает свое проникновение в главную баскетбольную лигу мира.

Еще три игрока НБА заразились коронавирусом
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Как сообщает ESPN, накануне положительные тесты на коронавирус сдали защитник Бостона Маркус Смарт и два игрока Лейкерс, имена которых не называются.

Ранее COVID-19 выявили у Руди Гобера и Донована Митчелла (оба – Юта), одноклубника Святослава Михайлюка по Детройту Кристиана Вуда, Кевина Дюранта (Бруклин) и еще троих игроков Нетс.

Из-за пандемии коронавируса сезон в НБА на прошлой неделе был прерван как минимум на 30 дней. Ожидается, что лига возобновится не ранее июня, а последний матч плей-офф будет сыгран только в августе.

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В статье: НБА коронавирус
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