Еще три игрока НБА заразились коронавирусом

Как сообщает ESPN, накануне положительные тесты на коронавирус сдали защитник Бостона Маркус Смарт и два игрока Лейкерс, имена которых не называются.

Ранее COVID-19 выявили у Руди Гобера и Донована Митчелла (оба – Юта), одноклубника Святослава Михайлюка по Детройту Кристиана Вуда, Кевина Дюранта (Бруклин) и еще троих игроков Нетс.

Из-за пандемии коронавируса сезон в НБА на прошлой неделе был прерван как минимум на 30 дней. Ожидается, что лига возобновится не ранее июня, а последний матч плей-офф будет сыгран только в августе.