ЛеБрон объявил, что завершит карьеру в Лейкерс

Смелое заявление относительно своего будущего 35-летний ЛеБрон Джеймс сделал во время общения с болельщиками.

"Скажу вам одну вещь – не хочу никуда уходить, хочу быть только в Лейкерс. Я буду в Лейкерс всю оставшуюся жизнь", - заявил форвард Озерных.

“I’ll tell you one thing, right now I don’t wanna go nowhere besides be here, Laker for the rest of my life”.



