ЛеБрон объявил, что завершит карьеру в Лейкерс

Смелое заявление относительно своего будущего 35-летний ЛеБрон Джеймс сделал во время общения с болельщиками.

"Скажу вам одну вещь – не хочу никуда уходить, хочу быть только в Лейкерс. Я буду в Лейкерс всю оставшуюся жизнь", - заявил форвард Озерных.

“I’ll tell you one thing, right now I don’t wanna go nowhere besides be here, Laker for the rest of my life”.



????: @KingJames (IG)#LakeShow pic.twitter.com/m24WkMXwBc — ShowtimeForum (@ShowtimeForum) March 20, 2020

ЛеБрон Джеймс подписал контракт с Лейкерс летом 2018 года. С тех пор трехкратный чемпион НБА провел в команде 115 матчей, набирая в среднем за игру по 26,5 очка, 7,1 подбора и 8,2 передачи.