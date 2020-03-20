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ЛеБрон объявил, что завершит карьеру в Лейкерс

Баскетбол
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Джеймс определился с последним клубом в карьере.

ЛеБрон объявил, что завершит карьеру в Лейкерс
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Смелое заявление относительно своего будущего 35-летний ЛеБрон Джеймс сделал во время общения с болельщиками.

"Скажу вам одну вещь – не хочу никуда уходить, хочу быть только в Лейкерс. Я буду в Лейкерс всю оставшуюся жизнь", - заявил форвард Озерных.

ЛеБрон Джеймс подписал контракт с Лейкерс летом 2018 года. С тех пор трехкратный чемпион НБА провел в команде 115 матчей, набирая в среднем за игру по 26,5 очка, 7,1 подбора и 8,2 передачи.

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В статье: ЛеБрон Джеймс НБА Лос-Анджелес Лейкерс
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