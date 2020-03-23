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НБА может потерять миллиард из-за коронавируса

Баскетбол
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Лига рискует понести огромные убытки.

НБА может потерять миллиард из-за коронавируса
Новина українською

НБА в середине марта после обнаружения коронавируса у центрового Юты Руди Гобера объявила о приостановке сезона как минимум на 30 дней.

В The Washington Post отмечают, что финансовые потери лиги в случае отмены сезона 2019-2020 могут достичь отметки в 1 миллиард долларов.

Ранее НБА уже понесла убытки после политического конфликта с Китаем, инициатором которого стал генеральный менеджер Хьюстона Дэрил Мори. Его поддержка протестов в Гонконге привела к тому, что потолок зарплат в сезоне 2020-2021 снизился на 1 миллион долларов.

На данный момент неизвестно, когда НБА возобновит регулярный чемпионат. В лиге стремительно увеличивается количество случаев коронавируса – жертвами пандемии стали игроки Юты, Бруклина, Детройта и Лейкерс.

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В статье: НБА коронавирус
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