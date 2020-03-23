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Лучшим центровым сезона в Суперлиге стал американец
Федерация баскетбола Украины продолжает подводить итоги сезона.
Лучшим центровым сезона 2019-2020 в украинской Суперлиге назван американский легионер Прометея Майкл Майерс.
Дебютант чемпионата Украины в минувшем сезоне отыграл 24 матча с солидной персональной статистикой – 15,5 очка, 8,5 подбора и 2,0 передачи в среднем за игру. Рейтинг эффективности Майерса составил рекордные в Прометее 18,2 балла.
Майерс стал вторым лауреатом сезона из Прометея. Звание лучшего защитника чемпионата досталось Денису Лукашову.
Напомним, лучшим форвардом Суперлиги стал Богдан Близнюк (Киев-Баскет), а среди молодых игроков ФБУ выделила Андрея Войналовича (Химик).
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