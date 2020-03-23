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Лучшим центровым сезона в Суперлиге стал американец

Баскетбол
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Федерация баскетбола Украины продолжает подводить итоги сезона.

Лучшим центровым сезона в Суперлиге стал американец
Новина українською

Лучшим центровым сезона 2019-2020 в украинской Суперлиге назван американский легионер Прометея Майкл Майерс.

Дебютант чемпионата Украины в минувшем сезоне отыграл 24 матча с солидной персональной статистикой – 15,5 очка, 8,5 подбора и 2,0 передачи в среднем за игру. Рейтинг эффективности Майерса составил рекордные в Прометее 18,2 балла.

Майерс стал вторым лауреатом сезона из Прометея. Звание лучшего защитника чемпионата досталось Денису Лукашову.

Напомним, лучшим форвардом Суперлиги стал Богдан Близнюк (Киев-Баскет), а среди молодых игроков ФБУ выделила Андрея Войналовича (Химик).

Ранее UA-Футбол сообщал, что НБА из-за коронавируса может потерять 1 миллиард долларов.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Прометей (Камянское)
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