Пример для молодежи. ЛеБрон активно тренируется даже в условиях карантина

ЛеБрон Джеймс в свои 35 лет остается максимально конкурентоспособным и ведет Лейкерс к первому титулу за 10 лет. Все благодаря невероятному трудолюбию и жесткой дисциплине.

Для Джеймса карантин – это не повод оккупировать диван и устроить марафон из любимых сериалов. ЛеБрон активно тренируется и ждет, когда пандемия коронавируса отступит, чтобы он снова смог вернуться на площадку.

ЛеБрон Джеймс выступает в Лейкерс с лета 2018 года. С тех пор трехкратный чемпион НБА провел в команде 115 матчей, набирая в среднем за игру по 26,5 очка, 7,1 подбора и 8,2 передачи.