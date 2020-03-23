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ФИБА: В ближайшие недели будут приняты решения относительно Лиги чемпионов
Также речь пойдет и о других турнирах
Президент ФИБА Хамаде Ньянг и генеральный секретарь организации Андреас Загклис выступили с обращением в связи эпидемией коронавируса и приостановкой сезона.
"В ближайшие недели будут приняты решения относительно Лиги чемпионов, Лиги чемпионов Америки и Африканской лиги. Это будет сделано после консультаций с соответствующими лигами и клубами.
То же самое относится к соревнованиям на уровне сборных, которые были приостановлены на начальном уровне", – говорится в тексте обращения.
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