  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. ФИБА: В ближайшие недели будут приняты решения относительно Лиги чемпионов
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ФИБА: В ближайшие недели будут приняты решения относительно Лиги чемпионов

Баскетбол
(1 голосов)

Также речь пойдет и о других турнирах

ФИБА: В ближайшие недели будут приняты решения относительно Лиги чемпионов
Новина українською

Президент ФИБА Хамаде Ньянг и генеральный секретарь организации Андреас Загклис выступили с обращением в связи эпидемией коронавируса и приостановкой сезона.

"В ближайшие недели будут приняты решения относительно Лиги чемпионов, Лиги чемпионов Америки и Африканской лиги. Это будет сделано после консультаций с соответствующими лигами и клубами.

То же самое относится к соревнованиям на уровне сборных, которые были приостановлены на начальном уровне", – говорится в тексте обращения.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФИБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...