ФИБА: В ближайшие недели будут приняты решения относительно Лиги чемпионов

Президент ФИБА Хамаде Ньянг и генеральный секретарь организации Андреас Загклис выступили с обращением в связи эпидемией коронавируса и приостановкой сезона.

"В ближайшие недели будут приняты решения относительно Лиги чемпионов, Лиги чемпионов Америки и Африканской лиги. Это будет сделано после консультаций с соответствующими лигами и клубами.

То же самое относится к соревнованиям на уровне сборных, которые были приостановлены на начальном уровне", – говорится в тексте обращения.