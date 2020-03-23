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ФИБА: Организаторы Олимпиады должны создать безопасные условия участия наших игроков

Баскетбол
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Речь идет об опасности связанной с коронавирусом

ФИБА: Организаторы Олимпиады должны создать безопасные условия участия наших игроков
Новина українською

ФИБА заявила, что МОК и оргкомитет Олимпийских игр в Токио должны обеспечить безопасность баскетболистов на фоне ситуации с коронавирусом.

"Что касается Олимпийских игр, то МОК ясно дал понять, что их отмена не стоит на повестке дня. Вчера исполнительный комитет МОК объявил, что он должен начать четырехнедельный этап консультаций с международными федерациями и другими заинтересованными сторонами относительно возможности отсрочки, ФИБА активно участвует в этом процессе.

Мы понимаем, что поскольку квалификационный процесс был завершен только для женского баскетбола, а впереди еще не менее шести олимпийских отборочных турниров (два для баскетбола 3х3 и четыре для мужского баскетбола), существует растущая потребность в быстром предоставлении ответов. Позиция ФИБА остается неизменной: любое решение в этом отношении должно обеспечить безопасные условия участия наших игроков, тренеров и официальных лиц", – передает слова пресс-службы ФИБА ТАСС.

В понедельник оргкомитет Олимпиады в Токио заявил, что отмена соревнований не рассматривается, но существует возможность переноса. Решение будет принято в ближайшие 4 недели.

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В статье: ФИБА
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Источник:
sports.ru
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