ФИБА: Организаторы Олимпиады должны создать безопасные условия участия наших игроков

ФИБА заявила, что МОК и оргкомитет Олимпийских игр в Токио должны обеспечить безопасность баскетболистов на фоне ситуации с коронавирусом.

"Что касается Олимпийских игр, то МОК ясно дал понять, что их отмена не стоит на повестке дня. Вчера исполнительный комитет МОК объявил, что он должен начать четырехнедельный этап консультаций с международными федерациями и другими заинтересованными сторонами относительно возможности отсрочки, ФИБА активно участвует в этом процессе.

Мы понимаем, что поскольку квалификационный процесс был завершен только для женского баскетбола, а впереди еще не менее шести олимпийских отборочных турниров (два для баскетбола 3х3 и четыре для мужского баскетбола), существует растущая потребность в быстром предоставлении ответов. Позиция ФИБА остается неизменной: любое решение в этом отношении должно обеспечить безопасные условия участия наших игроков, тренеров и официальных лиц", – передает слова пресс-службы ФИБА ТАСС.

В понедельник оргкомитет Олимпиады в Токио заявил, что отмена соревнований не рассматривается, но существует возможность переноса. Решение будет принято в ближайшие 4 недели.