Рекорд результативности Украины в НБА. Как Лень творил историю в матче с Милуоки. ВИДЕО

Лучший матч в карьере Алексей Лень провел в апреле 2019 года. В выездном матче с Милуоки экс-центровой Атланты за 34 минуты набрал 33 очка и обновил личный рекорд результативности и национальный рекорд Украины в НБА.

Лень в Висконсине реализовал 13 из 23 бросков с игры и отправил в цель 6 из 12 трехочковых. Украинец мог вплотную подобраться к отметке в 40 баллов, если бы не промахи с линии штрафных (1 из 7). Также Алексей в той игре собрал 8 подборов, отдал 4 результативных передачи и поставил 2 блок-шота.