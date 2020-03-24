Защитник Днепра признан MVP сезона в Суперлиге

Обладателем главной индивидуальной награды сезона 2019-2020 стал защитник Днепра Джаред Террелл, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Американец провел в Суперлиге всего 12 матчей, но успел сделать значительный вклад в чемпионство своей команды. В среднем за игру Террелл набирал по 20,0 очка, 3,3 подбора и 2,7 передачи.

Террелл возглавил рейтинг самых результативных и самых эффективных игроков Суперлиги в сезоне 2019-2020.

Напомним, лучшим защитником сезона в чемпионате Украины стал Денис Лукашов (Прометей), среди форвардов отметили Богдана Близнюка (Киев-Баскет), а центровым сезона стал легионер Прометея Майкл Майерс.