  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Защитник Днепра признан MVP сезона в Суперлиге
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Днепра признан MVP сезона в Суперлиге

Баскетбол
(1 голосов)

Назван самый ценный игрок сезона в чемпионате Украины по баскетболу.

Защитник Днепра признан MVP сезона в Суперлиге
Новина українською

Обладателем главной индивидуальной награды сезона 2019-2020 стал защитник Днепра Джаред Террелл, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Американец провел в Суперлиге всего 12 матчей, но успел сделать значительный вклад в чемпионство своей команды. В среднем за игру Террелл набирал по 20,0 очка, 3,3 подбора и 2,7 передачи.

Террелл возглавил рейтинг самых результативных и самых эффективных игроков Суперлиги в сезоне 2019-2020.

Напомним, лучшим защитником сезона в чемпионате Украины стал Денис Лукашов (Прометей), среди форвардов отметили Богдана Близнюка (Киев-Баскет), а центровым сезона стал легионер Прометея Майкл Майерс.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: БК Днепр Баскетбольная Суперлига
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...