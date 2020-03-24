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Пустовой на карантине тренируется с огромными бутылями с водой. ВИДЕО

Баскетбол
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Украинский баскетболист показал, как поддерживать форму на дому.

Пустовой на карантине тренируется с огромными бутылями с водой. ВИДЕО
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БК Барселона в Твиттере опубликовала видео домашней тренировки Артема Пустового. Центровой сборной Украины вместо гантелей использует массивные бутыли с водой.

Пустовой в сезоне 2019-2020 провел всего шесть матчей. В среднем за игру бывший игрок Химика набирает по 5,4 очка.

Действующий контракт Артема Пустового с Барселоной рассчитан до лета 2021 года.

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В статье: Артем Пустовой БК Барселона
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