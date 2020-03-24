Пустовой на карантине тренируется с огромными бутылями с водой. ВИДЕО

БК Барселона в Твиттере опубликовала видео домашней тренировки Артема Пустового. Центровой сборной Украины вместо гантелей использует массивные бутыли с водой.

Пустовой в сезоне 2019-2020 провел всего шесть матчей. В среднем за игру бывший игрок Химика набирает по 5,4 очка.

Действующий контракт Артема Пустового с Барселоной рассчитан до лета 2021 года.