Сезон в НБА может завершиться только в сентябре

НБА прервала сезон после обнаружения коронавируса у центрового Юты Руди Гобера. Позже стало известно, что жертвами пандемии стали игроки Юты, Детройта, Лейкерс и Бруклина, включая Кевина Дюранта.

Аналитики ESPN предполагают, что из-за пандемии лиге не удастся завершить сезон в августе. За океаном склонны считать, что обладатель трофея Ларри О'Брайена в лучшем случае определится не ранее сентября.

В настоящее время клубы НБА находятся на карантине, а игроки поддерживают форму в домашних условиях.

Ранее UA-Футбол сообщал, что НБА может провести благотворительный турнир.