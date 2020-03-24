Легендарный баскетболист Шакил О'Нил выразил уверенность, что на обложке компьютерной игры NBA 2K21 будет изображён Коби Брайант.

"Там будет Коби. Даже не беспокойтесь об этом, это определённо будет он. Я не знаю, что они собираются делать с деньгами, но они будут делать правильные вещи. Семья Кобе делает правильные вещи", — сказал О'Нил в интервью радио Scoop B Radio.

Журналист, беседовавший с Шакилом, предположил, что разработчики могут ввести в игру специальный режим, посвящённый Коби.

"Я думаю, это было бы замечательно, детям бы это понравилось. Коби определённо вдохновляет всех детей, в том числе и моих. Поэтому я уверен, что такое обязательно зайдёт", — добавил Шак.

О′Нил и Брайант выступали вместе в составе "Лейкерс". 26 января вертолёт 41-летнего Коби потерпел крушение в Калабасасе (округ Лос-Анджелес, Калифорния).