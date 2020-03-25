У Михайлюка коронавирус не обнаружен

В список потенциальных жертв пандемии COVID-19 Святослав Михайлюк попал после того, как стало известно, что коронавирус выявили у центрового Юты Руди Гобера, с которым Детройт украинца играл незадолго до приостановки сезона.

"Тест пришлось немного подождать, позвонил врач команды, сказал, что все окей – тест отрицательный. Ни у одного из наших игроков, которые сдавали тест, не было выявлено вирус. Сейчас пытаемся поддерживать форму в домашних условиях, как можем.

Выполняем программу тренеров по физподготовке дома, выхожу вечером на пробежки", - приводит слова Михайлюка официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

В НБА коронавирус был обнаружен у игроков Юты, Лейкерс, Бруклина и Детройта. Заразившимся одноклубником Святослава Михайлюка стал Кристиан Вуд.