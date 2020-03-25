  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. У Михайлюка коронавирус не обнаружен
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

У Михайлюка коронавирус не обнаружен

Баскетбол
(1 голосов)

Украинский легионер в НБА избежал заболевания.

У Михайлюка коронавирус не обнаружен
Новина українською

В список потенциальных жертв пандемии COVID-19 Святослав Михайлюк попал после того, как стало известно, что коронавирус выявили у центрового Юты Руди Гобера, с которым Детройт украинца играл незадолго до приостановки сезона.

"Тест пришлось немного подождать, позвонил врач команды, сказал, что все окей – тест отрицательный. Ни у одного из наших игроков, которые сдавали тест, не было выявлено вирус. Сейчас пытаемся поддерживать форму в домашних условиях, как можем.

Выполняем программу тренеров по физподготовке дома, выхожу вечером на пробежки", - приводит слова Михайлюка официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

В НБА коронавирус был обнаружен у игроков Юты, Лейкерс, Бруклина и Детройта. Заразившимся одноклубником Святослава Михайлюка стал Кристиан Вуд.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Святослав Михайлюк коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...