  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Журналисты выбрали Адетокумбо MVP сезона в НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Журналисты выбрали Адетокумбо MVP сезона в НБА

Баскетбол
(1 голосов)

Грек из Милуоки – главный фаворит на награду.

Журналисты выбрали Адетокумбо MVP сезона в НБА
Новина українською

70 журналистов крупнейших спортивных изданий США приняли участие в опросе на звание самого ценного игрока регулярного чемпионата НБА.

Действующий MVP Яннис Адетокумбо набрал 670 баллов из 700 возможных. 60 из 70 представителей СМИ поставили лидера Милуоки на первое место. Остальные 10 человек сделали выбор в пользу форварда Лейкерс ЛеБрона Джеймса, который в голосовании набрал 514 баллов и занял второе место.

В пятерку самых ценных игроков сезона в НБА также вошли Джеймс Харден (Хьюстон), Лука Дончич (Даллас) и Кавай Леонард (Клипперс).

Сезон в НБА приостановлен из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что матчи возобновятся не ранее июня.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Яннис Адетокумбо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...