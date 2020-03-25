Журналисты выбрали Адетокумбо MVP сезона в НБА

70 журналистов крупнейших спортивных изданий США приняли участие в опросе на звание самого ценного игрока регулярного чемпионата НБА.

Действующий MVP Яннис Адетокумбо набрал 670 баллов из 700 возможных. 60 из 70 представителей СМИ поставили лидера Милуоки на первое место. Остальные 10 человек сделали выбор в пользу форварда Лейкерс ЛеБрона Джеймса, который в голосовании набрал 514 баллов и занял второе место.

В пятерку самых ценных игроков сезона в НБА также вошли Джеймс Харден (Хьюстон), Лука Дончич (Даллас) и Кавай Леонард (Клипперс).

Сезон в НБА приостановлен из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что матчи возобновятся не ранее июня.