Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Три года назад юноша из Финикса набрал 70 очков в матче НБА. ВИДЕО
Девин Букер в матче с Бостоном в 20 лет стал самым молодым игроком в истории НБА с как минимум 60-очковым перформансом, но его команда все равно проиграла (120:130).
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...