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Три года назад юноша из Финикса набрал 70 очков в матче НБА. ВИДЕО

Баскетбол
(1 голосов)

Девин Букер в матче с Бостоном в 20 лет стал самым молодым игроком в истории НБА с как минимум 60-очковым перформансом, но его команда все равно проиграла (120:130).

Три года назад юноша из Финикса набрал 70 очков в матче НБА. ВИДЕО
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В статье: НБА Финикс Санз Девин Букер
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