Евролига надеется доиграть сезон

Сегодня, 25 марта, Исполнительный совет Евролиги провёл заседание, чтобы проанализировать влияние коронавируса, сообщает официальный сайт Евролиги.

По итогам заседания было принято решение, что соревнования будут возобновлены, как только ситуация позволит создать оптимальные условия для здоровья и безопасности для всех участников, следуя рекомендациям соответствующих органов здравоохранения и местных органов власти.

В приоритете руководства Евролиги — завершить сезон с текущим форматом.

При этом Евролига продолжит изучение альтернативных вариантов проведения соревнований в случае, если ситуация изменится в худшую сторону.