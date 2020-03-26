Одноклубник Михайлюка вылечился от коронавируса

Баскетбольный агент Адам Пенсак сообщил, что тяжелый форвард Детройта Кристиан Вуд преодолел последствия коронавируса.

По информации The Detroit Free Press, американцу осталось пройти несколько тестов. Ожидается, что он будет выписан из больницы в четверг.

Помимо Вуда в НБА коронавирус подхватили Донован Митчелл и Руди Гобер (оба – Юта), Кевин Дюрант и еще три игрока Бруклина, а также два баскетболиста Лейкерс.

Ранее UA-Футбол сообщал, что у Святослава Михайлюка коронавирус не обнаружили.