В Детройте Михайлюка обнаружен новый случай коронавируса

Скаут Детройта Мори Хэнкс сдал положительный тест на коронавирус, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Хэнкс стал вторым сотрудником Детройта с коронавирусом. Ранее заболел тяжелый форвард Пистонс Кристиан Вуд.

Украинский легионер Детройта Святослав Михайлюк также входил в группу риска, но у него признаков заболевания не обнаружили.

Сезон в НБА приостановлен с середины марта. Ожидается, что лига возобновит розыгрыш регулярного чемпионата не ранее июня.

Ранее UA-Футбол сообщал, что одноклубник Михайлюка вылечился от коронавируса.