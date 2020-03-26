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В Детройте Михайлюка обнаружен новый случай коронавируса
Пистонс продолжают страдать от пандемии.
Скаут Детройта Мори Хэнкс сдал положительный тест на коронавирус, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
Хэнкс стал вторым сотрудником Детройта с коронавирусом. Ранее заболел тяжелый форвард Пистонс Кристиан Вуд.
Украинский легионер Детройта Святослав Михайлюк также входил в группу риска, но у него признаков заболевания не обнаружили.
Сезон в НБА приостановлен с середины марта. Ожидается, что лига возобновит розыгрыш регулярного чемпионата не ранее июня.
Ранее UA-Футбол сообщал, что одноклубник Михайлюка вылечился от коронавируса.