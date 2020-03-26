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НБА сократит зарплаты самым высокооплачиваемым менеджерам лиги

Баскетбол
(1 голосов)

Их заработная плата снизится на 20 процентов

НБА сократит зарплаты самым высокооплачиваемым менеджерам лиги
Новина українською

НБА сократbn базовые оклады самых высокооплачиваемых топ-менеджеров лиги на 20 процентов. По информации инсайдера Эдриана Воджнаровски, сокращение зарплаты коснется около ста сотрудников лиги по всему миру, включая комиссионера Адама Сильвера и его заместителя Марка Тейтума.

Как пишет источник, масштабного сокращения заработной платы для остальной части организации не будет. Рядовых сотрудников и административный персонал сокращение не коснется.

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В статье: НБА
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