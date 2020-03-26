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НБА сократит зарплаты самым высокооплачиваемым менеджерам лиги
Их заработная плата снизится на 20 процентов
НБА сократbn базовые оклады самых высокооплачиваемых топ-менеджеров лиги на 20 процентов. По информации инсайдера Эдриана Воджнаровски, сокращение зарплаты коснется около ста сотрудников лиги по всему миру, включая комиссионера Адама Сильвера и его заместителя Марка Тейтума.
Как пишет источник, масштабного сокращения заработной платы для остальной части организации не будет. Рядовых сотрудников и административный персонал сокращение не коснется.
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