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Президент ФБУ Бродский требует извинений от Днепра

Баскетбол
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Михаил Бродский отреагировал на критику.

Президент ФБУ Бродский требует извинений от Днепра
Новина українською

Федерация баскетбола Украины в середине марта из-за пандемии коронавируса досрочно завершила сезон в Суперлиги и объявила чемпионом лидера регулярного чемпионата БК Днепр.

Директор БК Днепр Юрий Продан в ответ на это решение раскритиковал Бродского и обвинил главу ФБУ в срыве сезона.

"Вчера в Украине продлили карантин до 24 апреля. На днях перенесли Олимпиаду, под вопросом старт следующего сезона. Для меня это совершенно ожидаемые решения, которые я прогнозировал еще накануне остановки чемпионата Украины. Безопасность участников соревнований и невозможность продолжения чемпионата ближайшие месяцы стали ключевыми в предложенном мной исполнительному комитету варианте по прекращению чемпионата Украины.

Решение о досрочном прекращении чемпионата было действительно непростым, но единственным верным. Я его обдумал и вынес на исполком, меня поддержало 15 из 17-ти его членов... Кому интересно, был против Раевский, воздержалась Щипакина. Думаю, они были просто недостаточно проинформированы об угрозе.

В течение недели мне пишут игроки и функционеры, благодарны тому, что мы не рисковали их здоровьем и не ставили под угрозу жизни тысяч баскетбольных болельщиков.

Кто-то пытался высмеять это решение, обвинить меня и 15 членов исполкома в недальновидности, экономии или еще каких-то грехах. Было вылито кучу грязи в комментариях на сайтах и в социальных сетях. Сейчас некоторые уже извиняются.

Теперь уже никому не смешно!? К сожалению…

Я предварительно проговорил возможный сценарий с представителями всех клубов Суперлиги. Абсолютно все они, кроме президента Днепра Валерия Кондратьева, поддерживали досрочное прекращение чемпионата.

Я знаю, что это решение Кондратьев беспощадно критиковал в телефонных разговорах. А все эти слова вылил на свою страницу директор клуба – Юрий Продан. Уверен, что это позиция не Продана – это позиция Кондратьева. Продан просто рупор мыслей Кондратьева. Я считаю, он опустился до полного дна и смял в своей «горячей речи» в одну грязную кучу спортивные вещи, грубые личные обиды и переполненное лихорадкой желание продолжить чемпионат.

Честно, я переживу это дерьмо, но вонять на других членов баскетбольной семьи, которые принимали это решение, не позволю.

Думаю, самое время извиняться этим людям! И извиняться не только за этот конкретный случай, а за всю грязь, которую цинично выливается на ФБУ со стороны представителей клуба Днепр.

Я жду публичные извинения!", - приводит слова Бродского официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

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В статье: Баскетбольная Суперлига Михаил Бродский Федерация баскетбола Украины
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