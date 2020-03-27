  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Однажды украинец пытался сломать Брайанта. Вспоминаем, как это было
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Однажды украинец пытался сломать Брайанта. Вспоминаем, как это было

Баскетбол
(1 голосов)

Главная игра в заокеанской карьере Кирилла Фесенко.

Однажды украинец пытался сломать Брайанта. Вспоминаем, как это было
Новина українською

1 апреля 2011 года. Лейкерс в статусе чемпионов двух последних сезонов в НБА на закате регулярного чемпионата в гостях встречались с Ютой. Озерные после большого перерыва сломили хозяев и оформили очередную победу (96:85), а главным сюжетом матча стала охота Фесенко на главную звезду Лейкерс – легендарного Коби Брайанта.

В том матче Фесенко за 27 минут совершил 3 персональных замечания – и каждый раз жертвой нынешнего центрового Днепра становился Брайант. Коби дважды стерпел жесткие фолы со стороны габаритного украинца, но после очередного удара по рукам 5-кратного чемпиона НБА от вступления в драку сдержал только Пау Газоль.

К слову, в том матче Фесенко отметился еще одним моментом – украинец на эмоциях бросил мяч в сторону Брайанта, за что позже был оштрафован лигой на 2 тысячи долларов.

"Не так много способов остановить его, когда он бежит на полной скорости в быстром прорыве. Это был глупый способ потратить 2 тысячи долларов", - говорил Кирилл о том противостоянии с Коби.

А Брайант после матча сравнивал Фесенко с котенком и медвежонком Тедди.

Коби Брайанта не стало 26 января 2020 года. Легенда НБА трагически погиб в авиакатастрофе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Коби Брайант НБА Кирилл Фесенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...