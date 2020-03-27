Однажды украинец пытался сломать Брайанта. Вспоминаем, как это было

1 апреля 2011 года. Лейкерс в статусе чемпионов двух последних сезонов в НБА на закате регулярного чемпионата в гостях встречались с Ютой. Озерные после большого перерыва сломили хозяев и оформили очередную победу (96:85), а главным сюжетом матча стала охота Фесенко на главную звезду Лейкерс – легендарного Коби Брайанта.

В том матче Фесенко за 27 минут совершил 3 персональных замечания – и каждый раз жертвой нынешнего центрового Днепра становился Брайант. Коби дважды стерпел жесткие фолы со стороны габаритного украинца, но после очередного удара по рукам 5-кратного чемпиона НБА от вступления в драку сдержал только Пау Газоль.

К слову, в том матче Фесенко отметился еще одним моментом – украинец на эмоциях бросил мяч в сторону Брайанта, за что позже был оштрафован лигой на 2 тысячи долларов.

"Не так много способов остановить его, когда он бежит на полной скорости в быстром прорыве. Это был глупый способ потратить 2 тысячи долларов", - говорил Кирилл о том противостоянии с Коби.

А Брайант после матча сравнивал Фесенко с котенком и медвежонком Тедди.

Коби Брайанта не стало 26 января 2020 года. Легенда НБА трагически погиб в авиакатастрофе.