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БК Днепр станет первым в истории Украины обладателем чемпионских перстней

Баскетбол
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В украинском баскетболе решили перенять традиции НБА.

БК Днепр станет первым в истории Украины обладателем чемпионских перстней
Новина українською

Федерация баскетбола Украины на официальном уровне сообщила, что игроки чемпиона Суперлиги 2019-2020 первыми в истории получат чемпионские перстни. Аналогичные награды традиционно вручают обладателям титула в НБА.

Вероятней всего, церемония вручения перстней состоится во время первого домашнего матча Днепра в сезоне 2020-2021.

Также в ФБУ объявили конкурс на лучший макет чемпионского перстня Суперлиги. Все подробности – на официальном сайте организации.

Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон в чемпионате Украины по баскетболу был досрочно завершен. Чемпионом Суперлиги стал лидер регулярного чемпионата.

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В статье: БК Днепр Баскетбольная Суперлига Федерация баскетбола Украины
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