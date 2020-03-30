БК Днепр станет первым в истории Украины обладателем чемпионских перстней

Федерация баскетбола Украины на официальном уровне сообщила, что игроки чемпиона Суперлиги 2019-2020 первыми в истории получат чемпионские перстни. Аналогичные награды традиционно вручают обладателям титула в НБА.

Вероятней всего, церемония вручения перстней состоится во время первого домашнего матча Днепра в сезоне 2020-2021.

Также в ФБУ объявили конкурс на лучший макет чемпионского перстня Суперлиги. Все подробности – на официальном сайте организации.

Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон в чемпионате Украины по баскетболу был досрочно завершен. Чемпионом Суперлиги стал лидер регулярного чемпионата.