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Полотенце Коби Брайанта было продано за 33 тысячи долларов

Баскетбол
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Его купил фанат клуба

Полотенце Коби Брайанта было продано за 33 тысячи долларов
Новина українською

Полотенце, с которым легенда Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайант произносил прощальную речь после последней игры в лиге 13 апреля 2016 года, было продано за $ 33 тыс.

Купил полотенце болельщик, коллекционирующий памятные вещи, связанные с командой "Лос-Анджелес Лейкерс", сообщает CNN. Его мечта — открыть музей в Южной Калифорнии. Ранее это полотенце, которое один из болельщиков снял с плеча Брайанта, было продано на аукционе за $ 8365.

Коби Брайант — пятикратный чемпион НБА в составе "Лейкерс" и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США. В своём последнем в карьере матче с "Ютой" он набрал 60 очков. 26 января 2020 года Брайант разбился в результате крушения личного вертолёта Sikorsky S-76 в Калифорнии.

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В статье: Коби Брайант Лос-Анджелес Гэлакси
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