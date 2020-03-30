Чемпион НБА - Трампу: заткнись и делай уже что-нибудь, чёртов клоун!

Атакующий защитник Джей Ар Смит, чемпион НБА 2016 года в составе "Кливленд Кавальерс" позволил себе резкое высказывание в адрес президента США Дональда Трампа.

Смит ответил на сообщение Трампа в "Твиттере", в котором тот обвинял СМИ в распространении неверной информации и требовал у журналистов раскрывать свои источники.

"Мужик, заткнись и делай уже что-нибудь, чёртов клоун", — написал в ответ Смит.

Напомним, Дональд Трамп на фоне пандемии коронавируса успел окрестить себя "президентом военного времени". При этом политик убеждён, что тотальный карантин разрушит экономику страны и выступает против жёстких ограничительных мер.