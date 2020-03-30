  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Чемпион НБА - Трампу: заткнись и делай уже что-нибудь, чёртов клоун!
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чемпион НБА - Трампу: заткнись и делай уже что-нибудь, чёртов клоун!

Баскетбол
(1 голосов)

Баскетболист недоволен ситуацией в стране

Чемпион НБА - Трампу: заткнись и делай уже что-нибудь, чёртов клоун!
Новина українською

Атакующий защитник Джей Ар Смит, чемпион НБА 2016 года в составе "Кливленд Кавальерс" позволил себе резкое высказывание в адрес президента США Дональда Трампа.

Смит ответил на сообщение Трампа в "Твиттере", в котором тот обвинял СМИ в распространении неверной информации и требовал у журналистов раскрывать свои источники.

"Мужик, заткнись и делай уже что-нибудь, чёртов клоун", — написал в ответ Смит.

Напомним, Дональд Трамп на фоне пандемии коронавируса успел окрестить себя "президентом военного времени". При этом политик убеждён, что тотальный карантин разрушит экономику страны и выступает против жёстких ограничительных мер.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джей Ар Смит
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...