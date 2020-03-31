Алексей Лень – украинский тафгай в НБА. Он не признает авторитетов и идет до конца

Семь лет назад Алексей Лень считался вторым сильнейшим центровым драфт-класса 2013 года (выше котировался только Коди Зеллер из Шарлотт), но построить успешную карьеру за океаном воспитаннику Днепра пока не удается. Лень прочно застрял в клубах с нулевыми перспективами, а его игровые качества затмевает реноме жесткого и беспринципного игрока.

Первый громкий инцидент при участии Леня произошел уже в 10-м матче Алексея в НБА. Финикс на домашней арене обыграл Лейкерс (121:114) без травмированного Коби Брайанта, а Лень в середине второй четверти грубо остановил проход Ника Янга. Американец бросился с кулаками на обидчика, но игроки Финикса тут же окружили Янга и остудили его пыл. После матча Ник жаловался, что никто в Лейкерс не поддержал его.

«Я чувствовал себя, будто был один против пятерых. Если кто-нибудь из игроков Лейкерс был бы рядом, все бы не обострилось так сильно».

Последствия: Лень и Янг заработали обоюдные удаления, украинца оштрафовали на 15 тысяч долларов, еще 25 тысяч долларов штрафа за попытку эскалации конфликта получил одноклубник Алексея Маркус Моррис.

Переносимся на год вперед. В то время как Украина за новогодним столом встречала первые мгновения 2015-го, Лень зарубился не с кем-нибудь, а с олимпийским чемпионом и будущим MVP Расселом Уэстбруком.

Если в истории с Янгом Алексей был откровенно неправ, то в отношении звезды Оклахомы украинец ничего криминального не делал – это была обыкновенная борьба за подбор, в которой центровой Финикса был сильнее, однако Уэстбрук решил идти до конца и ожидаемо упал после столкновения с более габаритным оппонентом.

Последствия: Уэстбрук за несколько секунд получил два технических замечания и был удален с площадки. Оклахому в том матче выручил Кевин Дюрант, 44 очка которого помогли Тандер сломить Санс в овертайме (137:134).

Спустя два месяца уже Лень предстал в невыгодном свете. В матче с Майами Алексей сперва позволил центровому Хит Хассану Уайтсайду забить данк через себя, а затем не выдержал и спровоцировал американца на драку. Уайтсайд не стал махать руками, а удивил Леня техничным проходом в ноги.

Тот Уайтсайд образца 2015 года был голодным зверем и защитным монстром с 3,7 блок-шотами в среднем за игру. Но Лень не побоялся вступить в конфликт с оппонентом такого калибра, что все-таки заслуживает уважения.

Поражение в короткой схватке с Уайтсайдом Лень закрыл в марте 2016 года, когда эффектно вонзил мяч в кольцо свозь руки своего обидчика.

Последствия: Лень получил 20-тысячный штраф как главный инициатор стычки, а Уайтсайду за усиление конфликта НБА выписала взыскание в размере 15 тысяч в американской валюте. Оба центровых после драки досрочно отправились в раздевалку.

Предсезонный матч – это не повод для Леня изменять своим принципам. В октябре 2017 года украинец не поделил место в «краске» с центровым Портленда Калебом Суониганом. Оба «больших» активно работали руками, но все же Лень в борьбе за подбор смог поставить спину. Судьи подтвердили правоту Алексея, выписав Суонигану фол в нападении.

Последствия: Лень и Суониган за потасовку были удалены с площадки. Си Джея Макколума (о нем мы еще вспомним) отстранили на один матч регулярного чемпионата за то, что он покинул скамейку запасных и вмешался в конфликт.

После отъезда из Аризоны и подписания контракта с Атлантой Лень вывел свою индивидуальную статистику на новый уровень и перестал фигурировать в серьезных стычках. Можно вспомнить разве что инцидент с Джимми Батлером в январе прошлого года – Алексей локтем заехал в подбородок звезде Филадельфии, а вывести момент на новый уровень не позволил Ти Джей Макконнелл, который от греха подальше оттащил своего одноклубника. Зная бойцовский характер Батлера, драка с Ленем точно стала бы самым обсуждаемым моментом игрового дня.

Последствия: персональный фол первой степени для Леня.

А вот в Сакраменто Лень, как говорится, «раскодировался». С момента возвращения в Западную конференцию украинец отыграл всего девять матчей, но уже успел поучаствовать в двух довольно крупных потасовках.

В дебютном матче в команде Люка Уолтона против Клипперс Лень не стал сдерживать себя после провокации Монтреза Харрелла. Алексей быстро показал, что может постоять за себя и на словесном уровне, и на физическом. В том матче игроки Клипперс больше украинца не цепляли.

Последствия: обоюдный технический фол для Леня и Харрелла.

Вот мы и добрались до самого свежего и обсуждаемого момента. За несколько дней до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса Лень добавил в свой послужной список яркую стычку с одним из лидеров Портленда Си Джеем Макколумом. Американцу не понравилось то, как Лень работал против него в заслоне – защитник Блэйзерс толкнул Алексея и тут получил симметричный ответ.

Если бы не толпа одноклубников, Лень и Макколум на 100% превратили бы баскетбольную площадку в боксерский ринг. И что-то подсказывает – американцу пришлось бы нелегко.

Последствия: Обоюдный технический фол; штрафы в размере 20 тысяч долларов для Макколума и 15 тысяч долларов для Леня.