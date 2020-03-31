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Бобров обратился к украинцам: Коронавирус – это не шутки
Форвард сборной Украины на личном примере знает, что такое COVID-19.
Бобров на прошлой неделе сообщил, что стал жертвой пандемии. Игрок испанской Фуэнлабрады поборол пандемию, но продолжает находится в больнице с пневмонией.
"Своим примером я хочу показать, что коронавирус – это не шутки. Сейчас я нахожусь в Александровской больнице города Киева.
Пожалуйста, отнеситесь серьезнее к ситуации с коронавирусом. Соблюдайте правила гигиены, без надобности не покидайте свои дома и квартиры, носите маски и пользуйтесь антисептиками.
Но не забывайте, что маски и перчатки не смогут вас защитить на 100%. Риск заражения высок. Пожалуйста, не ходите гулять, не ходите на шашлыки и избегайте места большого скопления людей.
Не подвергайте риску себя, своих близких и окружающих", - сказал Бобров в своем обращении к подписчикам.