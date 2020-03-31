Однажды американец сошел с ума и набрал 37 очков за одну четверть. ВИДЕО

Трехкратный чемпион НБА в составе Голден Стэйта Клэй Томпсон свой главный отрезок в карьере провел в январе 2015 года против Сакраменто (126:101).

В третьей четверти снайпер Воинов стал автором сразу двух рекордов в истории НБА. За 12 минут он набрал 37 очков (13 из 13 с игры) и реализовал 9 бросков с дальней дистанции. Его 13 попаданий за четверть стали повторением рекорда НБА, прежде единолично принадлежавшего Дэвиду Томпсону.

Смотрим, как это было.