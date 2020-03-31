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Эксперт ESPN предложил доиграть сезон в НБА на двух лайнерах

Баскетбол
(1 голосов)

Безумная идея, но почему нет?

Эксперт ESPN предложил доиграть сезон в НБА на двух лайнерах
Новина українською

Бывший разыгрывающий Чикаго эксперт ESPN Джей Уильямс считает, что НБА в условиях пандемии коронавируса стоит рассмотреть нетрадиционные варианты завершения сезона 2019-2020.

"Можно взять два больших лайнера и перед посадкой проверить всех на коронавирус. Вход только для игроков и членов их семей. Одно судно для Восточной конференции, второе – для Западной.

На лайнерах можно построить две площадки и транслировать матчи по телевидению", - сказал Уильямс.

Сезон в НБА был приостановлен в середине марта после обнаружения коронавируса у центрового Юты Руди Гобера.

США вышли на первое место по количеству случаев заражения коронавирусом. Число жертв COVID-19 превышает 2500 человек.

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В статье: НБА коронавирус
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