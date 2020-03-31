Эксперт ESPN предложил доиграть сезон в НБА на двух лайнерах

Бывший разыгрывающий Чикаго эксперт ESPN Джей Уильямс считает, что НБА в условиях пандемии коронавируса стоит рассмотреть нетрадиционные варианты завершения сезона 2019-2020.

"Можно взять два больших лайнера и перед посадкой проверить всех на коронавирус. Вход только для игроков и членов их семей. Одно судно для Восточной конференции, второе – для Западной.

На лайнерах можно построить две площадки и транслировать матчи по телевидению", - сказал Уильямс.

Сезон в НБА был приостановлен в середине марта после обнаружения коронавируса у центрового Юты Руди Гобера.

США вышли на первое место по количеству случаев заражения коронавирусом. Число жертв COVID-19 превышает 2500 человек.