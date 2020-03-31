Лига чемпионов ФИБА будет завершена осенью

Пресс-служба Лиги чемпионов ФИБА на официальном сайте турнира объявила об изменениях в его формате, а также о новой дате завершения сезона-2019/2020.

Так, руководство ФИБА постановило доиграть сезон в формате "Финала восьми". Он будет сыгран с 30 сентября по 4 октября. Место проведения матчей "Финала восьми" будет определено позже.

Таким образом, место в "Финал восьми" получат фактически четвертьфиналисты турнира. Шесть из них были известны ещё до приостановки сезона — "Бургос", "Нимбурк", "Сарагоса", АЕК, "Тюрк Телеком" и "Хапоэль" из Иерусалима.

Ещё два участника "Финала восьми" будут определены в парах "Нижний Новгород" — "Дижон" и "Остенде" — "Иберостар Тенерифе".