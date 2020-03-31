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Тренер Киев-Баскета: Кризис покажет у кого какая цена

Баскетбол
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Наставник прокомментировал ситуацию

Тренер Киев-Баскета: Кризис покажет у кого какая цена
Новина українською

Наставник "Киев-Баскета" и сборной Украины Айнарс Багатскис рассказал, как карантин поможет определить, кто из игроков настоящий профессионал:

"Для игроков сейчас, по-моему, колоссальное время. Баскетбол без игроков невозможен. Они будут, и будут нужны везде. Сто процентов, будут востребованы те, которые относятся к себе профессионально. Хорош тот игрок, который придет в августе и будет в хорошей физической форме, с позитивом, без лишних обид и без своего личного понимания баскетбола. Кризис покажет у кого какая цена".

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В статье: Айнарс Багатскис
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