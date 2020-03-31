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Возобновление чемпионата Китая отложено

Баскетбол
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Соревнования начнутся, когда ситуация утихнет

Возобновление чемпионата Китая отложено
Новина українською

Правительство КНР приняло решение отложить на неопределённый срок возобновление спортивных соревнований в стране. Таким образом, рестарт регулярного чемпионата Китайской баскетбольной ассоциации откладывается, сообщает Sportando.

Матчи снова отложены на неопределённый срок. Ожидается, что новые даты будут обговариваться в третье декаде апреля.

Напомним, что меры предосторожности принимаются в связи с пандемией коронавируса. Изначально вспышка заболевания, охватившая весь мир, произошла в Китае, но на сегодняшний день в стране фиксируются лишь единичные случаи заражения.

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В статье: коронавирус Регулярный чемпионат Китая
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