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Звезды НБА выступят в турнире по NBA2K

Баскетбол
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Виртуальный баскетбол вместо реального.

Звезды НБА выступят в турнире по NBA2K
Новина українською

16 игроков НБА с 3 апреля поведут борьбу за статус лучшего в лиге по игре в NBA2K. Первый номер посева получил Кевин Дюрант, у которого в игре лучший рейтинг среди всех участников турнира.

Трансляции матчей по NBA2K покажут ESPN и Yahoo Sports.

Сетка турнира по NBA2K:

В условиях пандемии коронавируса киберспорт стал альтернативой реальному. Аналогичные турниры также проводятся в футболе, боксе, хоккее и автоспорте.

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В статье: НБА коронавирус
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