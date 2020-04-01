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Звезды НБА выступят в турнире по NBA2K
Виртуальный баскетбол вместо реального.
16 игроков НБА с 3 апреля поведут борьбу за статус лучшего в лиге по игре в NBA2K. Первый номер посева получил Кевин Дюрант, у которого в игре лучший рейтинг среди всех участников турнира.
Трансляции матчей по NBA2K покажут ESPN и Yahoo Sports.
Сетка турнира по NBA2K:
Players only ???? 16 NBA players will compete head to head in the NBA 2K Players Tournament. First Round starts this Friday on ESPN— NBA 2K20 (@NBA2K) March 31, 2020
Tweet #NBA2KTourney to tell us who you got as the best 2K player https://t.co/vGw6TgbqB8
В условиях пандемии коронавируса киберспорт стал альтернативой реальному. Аналогичные турниры также проводятся в футболе, боксе, хоккее и автоспорте.