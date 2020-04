Звезды НБА выступят в турнире по NBA2K

16 игроков НБА с 3 апреля поведут борьбу за статус лучшего в лиге по игре в NBA2K. Первый номер посева получил Кевин Дюрант, у которого в игре лучший рейтинг среди всех участников турнира.

Трансляции матчей по NBA2K покажут ESPN и Yahoo Sports.

Сетка турнира по NBA2K:

Players only ???? 16 NBA players will compete head to head in the NBA 2K Players Tournament. First Round starts this Friday on ESPN



Tweet #NBA2KTourney to tell us who you got as the best 2K player https://t.co/vGw6TgbqB8